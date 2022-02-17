Рада спростила життя мобільним операторам заради 4G

Верховна Рада спростила виділення землі під вежі мобільного зв’язку, повідомляє Новое время.

Верховна Рада на засіданні 17 лютого ухвалила законопроєкт №5811, який спростить умови розміщення базових станцій під будівництво мережі 4G.

Як зазначили у Мінцифри, законопроект скоротить час на виділення землі під базову станцію вдвічі. Для станцій, які планують збудувати у сільській місцевості або вздовж доріг, мобільним операторам більше не потрібно буде складати та затверджувати докладний план території.

У відомстві додали, що раніше для того, щоб отримати земельну ділянку для базової станції та зібрати всі дозволи на будівництво, операторам часто потрібна була майже рік.

Нагадаємо, що у першому читанні цей законопроект було прийнято у жовтні 2021 року.