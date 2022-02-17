Рада спростила життя мобільним операторам заради 4G

Рада спростила життя мобільним операторам заради 4G

Верховна Рада спростила виділення землі під вежі мобільного зв’язку, повідомляє Новое время.

Верховна Рада на засіданні 17 лютого ухвалила законопроєкт №5811, який спростить умови розміщення базових станцій під будівництво мережі 4G.

Як зазначили у Мінцифри, законопроект скоротить час на виділення землі під базову станцію вдвічі. Для станцій, які планують збудувати у сільській місцевості або вздовж доріг, мобільним операторам більше не потрібно буде складати та затверджувати докладний план території.

У відомстві додали, що раніше для того, щоб отримати земельну ділянку для базової станції та зібрати всі дозволи на будівництво, операторам часто потрібна була майже рік.

Нагадаємо, що у першому читанні цей законопроект було прийнято у жовтні 2021 року.

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