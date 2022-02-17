Росія готує привід для вторгнення в Україну — Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може розпочати новий напад на Україну найближчими днями, і озвучив можливі сценарії, повідомляє Новое время.

Виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, Блінкен сказав, що нарощування російських сил біля кордону України вказує на підготовку до нападу «найближчими днями».

Глава Держдепу зазначив, що США точно не знають, як розвиватимуться події, але перерахував кілька сценаріїв. За його словами, Росія планує сфабрикувати привід для свого нападу: зімітувати теракт на своїй території, нібито знайти масове поховання, інсценувати удар безпілотника по мирному населенню, сфабрикувати або провести реальну атаку з використанням хімічної зброї.

Блінкен додав, що Росія може оголосити це «етнічною чисткою або геноцидом» і після цього заявити, що має захистити своїх громадян в Україні.

"Потім планується почати атаку. Російські ракети і бомби впадуть на Україну. Зв'язку не буде. Кібератаки призведуть до блокування ключових українських інституцій. Після цього російські танки та солдати почнуть наступ на ключові, наперед намічені цілі. Ми вважаємо, що серед цих цілей — столиця України Київ" , — стверджує він.

Також, за інформацією США, Росія може націлитись на «певні групи українців».