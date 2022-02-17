Зеленський про іноземні війська в Україні: "Не хочемо давати привід РФ"

Президент Володимир Зеленський висловився проти участі у війні в Україні проти Росії військовослужбовців інших країн, щоб не дати РФ привід говорити про необхідність "захисту", повідомляє Ділова столиця.

За словами глави держави, фінансування армії є для нього пріоритетом.

"Фінансування армії – номер один. Навчання, реабілітація тощо. Потужна незалежна армія на території Східної Європи, на території України, яка захищає Україну й не лише, тому що стримує будь-які подальші посягання. Тільки сьогодні все це – на забезпеченні бюджету України. За винятком деякого озброєння, яке нам постачають партнери. Але я ще раз кажу: вони допомагають собі. Та ми їм вдячні. Без їхньої допомоги ситуація була б явно гіршою" , – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна не живе "в ілюзії, що за неї всі вмиратимуть".