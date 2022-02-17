Міноборони Великої Британії опублікувало картку з маршрутами можливого вторгнення РФ в Україну

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало мапу з можливими шляхами нового вторгнення Росії в Україну, повідомляє Новое время.

У повідомленні відомства в Twitter сказано, що, за даними розвідки, значна військова присутність Росії дозволяє їй почати вторгнення раптово. Також у Міноборони наголосили, що президент РФ Володимир Путін досі може обрати шлях деескалації.

У британському міністерстві вважають, що Росія може розпочати вторгнення в Україну з окупованого Криму, з Білорусі, а також піти у наступ із Брянської, Білгородської та Ростовської областей.

Розвідка Великої Британії не бачить ознак відведення російських військ від кордону України.

Раніше в США та Великій Британії заявили, що Росія готує привід для нового вторгнення в Україну.

На думку президента США Джо Байдена, ризик вторгнення РФ в Україну найближчими днями залишається «дуже високим».