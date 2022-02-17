Молдова заявила про загрозу розірвання контракту з "Газпромом"

Віцепрем'єр Молдови Андрій Спину заявив про загрозу розірвання укладеного минулого року контракту з "Газпромом" через борг перед російською компанією, повідомляє Лента.Ру.

Подальша доля контракту, за словами Спину, залежить від результатів аудиту, запропонованого "Газпромом". Однак сторони розходяться в оцінках того, що має бути сам аудит.

"Газпром" надіслав свої пропозиції щодо умов проведення аудиту, але ми, на жаль, не змогли їх врахувати, оскільки хочемо провести поглиблений аудит, а не бухгалтерський аналіз. Існує ризик, що через це "Газпром" може розірвати чинний контракт" , - зазначив Спину.

Також віцепрем'єр розповів, що Кишинів вивчає альтернативні джерела закупівлі газу на випадок припинення постачання з Росії:

"У зв'язку з цим ми розглядаємо можливості закупівлі електроенергії у сусідніх країнах, використання мазуту та нарощування обсягів вироблення "зеленої енергії"".