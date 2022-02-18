General Motors відновлює виробництво електрокарів Chevrolet Bolt

General Motors відновлює виробництво електрокарів Chevrolet Bolt
Фото: Chevrolet

General Motors відновить 4 квітня складання електрокара Chevrolet Bolt на заводі в Оріоні, штат Мічиган. Виробництво моделі було зупинено після серії загорянь через пожежонебезпечні батареї, повідомляє РБК-Україна.

Завод GM в Оріоні, штат Мічиган, буде простоювати до 4 квітня 2022 року, коли автовиробник відновить виробництво Chevrolet Bolt. Таким чином, автовиробник зможе продовжити заміну акумуляторних батарей на автомобілях, які були відкликані після серії пожеж.

Вже не горять: General Motors відновлює виробництво електрокарів Chevrolet Bolt
"Наше безпрецедентне рішення про припинення виробництва Bolt EV і EUV протягом останніх місяців, дозволило нам зробити пріоритетним завдання заміни батарейних модулів для вже випущених машин. В результаті ми зробили заміну дуже доступною для тих власників Bolt EV, які входили до групи ризику", — заявив представник GM Ден Флорес.

Флорес також додав, що концерн як і раніше "прихильний Bolt EV і EUV". Зупинивши виробництво, General Motors дав можливість компанії LG Chem без поспіху зробити в достатній кількості батареї для заміни. А доти власників електрокарів просили паркуватися на відкритих місцях і не заряджати свої машини до 100 відсотків.

Вже не горять: General Motors відновлює виробництво електрокарів Chevrolet Bolt

Минулого року GM оголосив про глобальне відкликання близько 140 000 автомобілів через ризик загоряння - всі електрокари Bolt 2017-2022 модельного року через проблеми з акумуляторами. Їх постачальник, компанія LG Chem, погодилася відшкодувати всі витрати, пов'язані з відкликанням машин у розмірі 1,9 мільярда доларів.

Цікаво, що попри весь галас деякі власники електромобілів Bolt не поспішають на сервіс і продовжують як ні в чому не бувало їздити на пожежонебезпечних автомобілях.

Однак довгострокові перспективи Bolt залишаються під питанням. Хоча General Motors і планує нові інвестиції в завод, ці гроші витратять на підготовку до виробництва пікапів.

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