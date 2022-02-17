Зеленський: Україна має отримати систему гарантій на шляху до НАТО
Україна хоче отримати систему гарантій, поки проходить шлях до вступу в НАТО, щоб мати більше можливостей для захисту на тлі можливої нової агресії РФ, повідомляє Українська правда.
"НАТО – єдиний, по суті, сьогодні з існуючих безпекових союзів, до якого Україна могла б приєднатися. Для нас там є позиція відчинених дверей. Але на цьому шляху велика відстань – роки та місяці, особливо якщо буде ескалація. Проходячи цей шлях, ми маємо отримати систему гарантій. І хоча б теоретично вона не повинна поступатись системі, яку пропонують країнам НАТО", - сказав Зеленський.
Президент також заявив, що Київ не сприймає російських вимог щодо того, щоб НАТО дав юридичні гарантії щодо неприйняття України до складу Альянсу в майбутньому.
"Жодних сигналів від РФ ми в принципі не отримуємо, жодних вказівок, що нам робити. Ми ж самостійна країна. Тому наша реакція буде відповідною. Питання, що в діалозі з іншими країнами Росія точно ставить питання про членство України в Альянсі. І ставить його або як умову, або як переговорну позицію, або посилює свої позиції, щоб про щось домовлятися. Це нам відомо, вони ж не приховують, що є відверто проти того, що Україна буде членом НАТО", - сказав він.