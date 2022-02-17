Зеленський: Україна має отримати систему гарантій на шляху до НАТО

Україна хоче отримати систему гарантій, поки проходить шлях до вступу в НАТО, щоб мати більше можливостей для захисту на тлі можливої ​​нової агресії РФ, повідомляє Українська правда.

"НАТО – єдиний, по суті, сьогодні з існуючих безпекових союзів, до якого Україна могла б приєднатися. Для нас там є позиція відчинених дверей. Але на цьому шляху велика відстань – роки та місяці, особливо якщо буде ескалація. Проходячи цей шлях, ми маємо отримати систему гарантій. І хоча б теоретично вона не повинна поступатись системі, яку пропонують країнам НАТО" , - сказав Зеленський.

Президент також заявив, що Київ не сприймає російських вимог щодо того, щоб НАТО дав юридичні гарантії щодо неприйняття України до складу Альянсу в майбутньому.