Київську ГЕС взяли під посилену охорону

Військовослужбовці Першої президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка спільно з працівниками Національної поліції України взяли під посилену охорону Київську гідроелектростанцію, повідомляє УНІАН.

На сайті Нацгвардії зазначається, що основним завданням правоохоронців є забезпечення надійного захисту об’єкту, а також унеможливлення несанкціонованих проникнень диверсійних груп противника з метою проведення провокацій для дестабілізації обстановки як у регіоні, так і у державі.

"Враховуючи виклики сьогодення та всю відповідальність, яка покладена на підрозділи Національної гвардії України, до несення служби відібрані найбільш досвідчені військовослужбовці Першої президентської бригади. Серед них є гвардійці, які несли службу в районі проведення ООС та мають бойовий досвід. Бійці мотивовані та готові спільно з поліцейськими забезпечити надійну охорону та безперебійне функціонування гідроелектростанції" , – зазначив заступник начальника Північного Київського територіального управління зі служби полковник Олег Дуда.

ngu.gov.ua

Правоохоронці проводять превентивні заходи, зокрема, перевіряють документи осіб й транспортні засоби, а також патрулюють прилеглу до ГЕС місцевість.