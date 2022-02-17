Іспанські винищувачі підняли у Болгарії через загрозу над Чорним морем

Два іспанські винищувачі Eurofighter, розміщені в Болгарії в рамках місії НАТО, були екстрено підняті в повітря вранці 17 лютого, повідомляє Новое время.

Літаки вилетіли з авіабази Граф Ігнатьєво через порушників болгарського повітряного простору. Болгарські МіГ-29 не змогли піднятися у повітря через туман.

Екстрене реагування знадобилося через іноземні літаки, що курсували у східній зоні над Чорним морем.

Проте іспанські льотчики не змогли ідентифікувати порушників, оскільки швидко покинули болгарський повітряний простір.

Іспанські екіпажі спільно з болгарськими колегами виконують завдання з чергування в повітрі, перехопленні, візуальній розвідці та супроводі.