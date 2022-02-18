Названі найкращі вживанi автомобілі з "автоматом" за ціною до $10 тис.

Складено рейтинг вживаних автомобілів 2009-2014 років випуску з АКПП. Найдешевшою експерти назвали Chevrolet Cruze, повідомляє Auto.Ria.

Автомобілі з автоматичною коробкою перемикання передач (АКПП), незважаючи на стереотипи про її "ламкість" і ненадійність, стають все популярнішими в Україні. Оскільки заяви про дорожнечу в обслуговуванні коробки це міф.

Список складається з машин 2009-2014 років випуску, тому ціни на них варіюються від $8200 до $10 000. Рейтинг складено з урахуванням продажів на вторинному ринку в 2021 році - вибрали найпопулярніші моделі, які, як мінімум, у 50% випадках випускаються з АКПП.

Лідером, на думку аналітиків, є Chevrolet Cruze . 2021-го було куплено 2400 таких машин. Середня ціна цієї марки 2009-2014 років. на вторинному ринку складає $8200.

На друге місце поставили Mazda 3 із середньою ціною $8500. Минулого року було продано 2600 таких машин. Тут і далі йдеться про моделі 2009-2014 років.

Ford C-Max також потрапив до трійки лідерів, середня ціна – $8700, показник продажів – 1900 од. за рік.

Крім цих моделей, до топ-10 увійшли: