Трюдо заявив, що настав час покласти край протестам в Оттаві

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив у парламенті, що настав час припинити протести проти заходів влади щодо COVID-19, які тривають майже три тижні в канадській столиці Оттаві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наразі саме час зупинити цю незаконну та небезпечну активність", - наводить його слова агентство Associated Press (AP).

"Вони (демонстранти – ІФ) – загроза нашій економіці та нашим відносинам з торговельними партнерами. Вони – загроза громадській безпеці", - додав Трюдо.

AP зазначає, що в центрі Оттави досі перебуває понад 300 вантажівок демонстрантів. У цей район спрямовані сили поліції, і протестувальники побоюються, що це може стати прологом до розгону демонстрації.

Агентство нагадує, що раніше цього тижня Трюдо задіяв закон про надзвичайний стан у Канаді, надавши силам правопорядку право оголошувати блокування далекобійниками доріг незаконним, примусово евакуювати вантажівки, що використовуються при перекритті доріг, карати далекобійників шляхом арешту, заморожування їх рахунків, призупинення дії водійських прав.

Раніше віцепрем'єр Канади Христя Фріланд оголосила, що уряд почав заморожувати банківські рахунки демонстрантів. У свою чергу, міністр громадської безпеки Канади Марко Мендічіно заявляв, що екстремістські угруповання допомагають організовувати протести в Канаді.

У Канаді вже кілька тижнів тривають протести далекобійників проти заходів, запроваджених для боротьби з поширенням COVID-19. Протестувальники, зокрема демонстранти, які блокували центр канадської столиці Оттави, виступали проти коронавірусних обмежень, зокрема, проти закону, ухваленого 15 січня, згідно з яким усі водії фур, що прибувають до Канади, мають бути вакцинованими. Вони закликали уряд піти у відставку, незважаючи на те, що більшість заходів було введено місцевою владою, а не федеральною, при тому, що більшість обмежень на рівні провінцій вже скасували.

Активісти перекривали низку прикордонних переходів, включно з мостом Амбасадор, який з'єднує американський Детройт та канадський Віндзор у провінції Онтаріо. У минулі вихідні поліція розблокувала міст, здійснивши низку арештів. Остання з подібних акцій – у провінції Манітоба – мирно завершилася напередодні.