Журналісти західних ЗМІ побували на місці обстрілу дитсадка

Офіс президента зібрав групу іноземних журналістів, щоб доправити їх до Станиці Луганської, яка 17 лютого зазнала обстрілів із боку російських збройних формувань. Так влада України вирішила продемонструвати, хто саме стріляв по дитячому садку, повідомляє Обозреватель.

Про це у Facebook написав колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він також опублікував відповідні фото та відео.

"В Офісі президента було негайно ухвалено рішення зібрати групу іноземних ЗМІ та терміново доправити їх до Станиці Луганської. Група комунікаційників із МОУ, ООС, МЗС, МВС за півтори години зібрала представників іноземних ЗМІ" , – зазначив він.

Журналістів літаком Нацгвардії доправили на військовий аеродром на Донбасі, а звідти вертольотами ЗСУ до Станиці Луганської.

Іноземні журналісти на місці обстрілу. Джерело: Facebook Антона Геращенка.

Серед них були представники The New York Times, France 24, Deutsche Welle, CNN, Reuters, Associated Press, CBS News, Agence France-Presse, "Радіо Свобода".

Іноземних журналістів супроводжували поліцейські та представники пресслужби ООС.

"Вони могли самі переконатися, хто і з якого боку стріляв по українських дітях, а також покажуть це сотням мільйонів телеглядачів та читачів по всьому світу" , – зауважив Геращенко.

Загалом зафіксовано щонайменше 47 обстрілів, під час яких випустили сотні снарядів. У результаті було поранено як українських військових, так і цивільних осіб.

У посольстві США в Україні назвали такі дії порушенням Мінських угод із боку Росії. Також відреагував британський прем'єр Борис Джонсон.