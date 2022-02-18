"Барселона" уникла поразки у спірному матчі Ліги Європи

Каталонська "Барселона" зіграла внічию з італійським "Наполі" у першій грі 1/16 фіналу Ліги Європи. Найочікуваніший матч цього турніру завершився з рахунком 1:1. Свій гол каталонці забили з пенальті після того, як суддя скористався з перегляду ВАР, повідомляє Обозреватель.

Господарі одразу заграли першим номером, практично не дозволяючи нічого зробити супернику. У ті рідкісні моменти коли "Барселона" втрачала м'яч, вона одразу влаштовувала серйозний пресинг, майже одразу повертаючи круглий снаряд.

На 24-й хвилині "Наполі" огризнулися дуже небезпечним контрвипадом і лише професіоналізм тер Штегена врятував господарів від гола.

Італійці продовжували діяти на контратаках і на 29-й хвилині досягли успіху. Ельмас уклав на замаху захисника, викотив під удар Зеліньскі, німецький голкіпер зміг відбити "постріл", але поляк з другої спроби увігнав м'яч під перекладину.

Після перерви каталонці кинулися відіграватися і досягли успіху на 59-й хвилині. У досить спірній ситуації арбітр вважав, що гра рукою Жуана Жезуса врятувала ворота від гола та призначив пенальті.

11-метровий удар чітко реалізував Ферран Торрес.

Окрилені успіхом "Барса" влаштувала справжній штурм на ворота Мерета. Найнебезпечніші ситуації виникали одна за одною, але рахунок так і не змінився.

Гра у відповідь відбудеться 24 лютого в Неаполі.

"Барселона" Іспанія – "Наполі" Італія 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 29 Зеліньскі, 1:1 – 59, пенальті Ферран Торрес.

Барселона – тер Стеген, Мінгеса (Дест, 81), Піке, Ерік Гарсія, Альба, де Йонг (Бускетс, 65), Ніко Гонсалес (Гаві, 65), Педрі, Обамеянг (де Йонг, 86), Траоре (Дембеле, 65) ), Ферран Торрес.

Наполі – Мерет, Ді Лоренцо, Кулібалі, Ррахмані, Жезус, Зеліньскі (Демме, 80), Фабіан Руїс, Замбо-Ангісса (Малькюї, 84), Елмаз (Маріу Руй, 85), Інсінье (Унас, 72), Осім , 80).

Попередження : Замбо-Ангісса (39), Фабіан Руїс (70), Мерет (90).