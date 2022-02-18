BBC оскандалився, вирізавши частину з інтерв'ю Новака Джоковича

Як повідомляє сербські ЗМІ, з 39-хвилинного інтерв'ю тенісиста були вирізані кілька важливих заяв, включаючи його дитячі спогади про бомбардування Югославії в 1999 році, повідомляє УНІАН.

Також були вирізані фрагменти з його висловлювань про ставлення до вакцинації, звернення до жителів Австралії та розповіді про австралійський імміграційний готель і біженців, які там знаходяться.

Сербський ресурс novosti.rs опублікував всі вирізані фрагменти, які в BBC вирішили не транслювати світовій публіці.

Цитата з інтерв'ю Джоковича про бомбардування Югославії:

"У 90-ті, коли я почав займатися тенісом, у нас було дві війни, санкції, черги... Важкий період для мене, моєї сім'ї... і я почав займатися не дуже дешевим спортом. Я часто їздив в походи один. І в тих поїздках мені доводилося швидко дорослішати, не залежати від інших, тому що я не міг подорожувати з батьком, членами сім'ї, тренером.

Я завжди дотримувався того, що дійсно важливо, навіть коли бомби летіли над нашими головами. Наприклад, в 1999 році мені було 12 років, а тривало це кілька місяців, ми вже через тиждень-два стали виходити грати в теніс на цілий день, навіть якщо бомби падали. У нас не було уроків, школи не працювали, так що ми раділи тенісу", - розповів Джокович у вирізаному фрагменті .

Крім того, Джокович зазначив, що не дивиться на той час з ненавистю.

"Ні, я вдячний за цей досвід, так як та ситуація змусила мене набагато більше цінувати те, що у мене є. Думаю, це сильно вплинуло на мій характер, так що я і сьогодні дотримуюся цього у своєму житті" , - заявив сербський тенісист.

Нагадаємо, не так давно Новак Джокович потрапив у гучний скандал на Australian Open. Серба депортували з Австралії, де мав проходити турнір через порушення антиковідних правил.

Новак Джокович: досягнення в кар'єрі