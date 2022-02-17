КМДА: У разі нападу РФ населення Києва евакуюють

Директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук заявив, що якщо бойові дії дійдуть до Києва, в місті буде проведена повна евакуація населення, повідомляє InfoResist.

«У випадку бойових дій буде проведена евакуація і в місті залишаться лише працівники критичної інфраструктури та ЗСУ. І на забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури працюватимуть усі підрозділи «Київпастрансу»: і наземний транспорт, і підземний», – сказав Ткачук.

У разі бойових дій метрополітен працюватиме близько 6 годин: три години вранці і три ввечері. В інший час метрополітен буде укриттям, розповів він.

Довідка: згідно з даними Головного управління статистики станом на 1 липня 2021 року у Києві проживає 2 мільйони 954, 2 тисячі осіб.