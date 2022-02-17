Понтонний міст через річку Прип’ять у Білорусі зник

Нещодавно збудований понтонний міст у Білорусі, який знаходився поблизу кордону України, зник. Раніше ЗМІ заявляли, що його збудували російські війська під час навчань, повідомляє Новое время.

Згідно з новими супутниковими знімками та джерелами СNN понтонний міст через річку Прип’ять було демонтовано. Західна розвідка вважала, що Москва може використати цей міст для потенційного вторгнення до України.

СNN зазначає, що незрозуміло, чому міст було збудовано і демонтовано. Можливо, міст використовуватиметься виключно для навчань у Білорусі, йдеться у повідомленні.

"Можливо, що розташовані там російські чи білоруські збройні сили, які, за оцінкою західних офіційних осіб, можуть бути використані для вторгнення в Україну з півночі, вже перекинули техніку і більше не потребують його (міст — ред.)" , — зазначає СNN.

ЗМІ повідомляли про появу мосту через річку Прип’ять у районі покинутого білоруського села Вепри 16 лютого.