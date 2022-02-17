Данилов пояснив, чим викликано загострення у зоні ООС

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що нині повномасштабної військової операції з боку РФ не спостерігається, але є провокації, мета яких полягає у тому, щоб Україна почала відповідати військовим шляхом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якщо йдеться про повномасштабну операціюю щодо нашої країни, то ми такого не бачимо. Що ми на сьогодні бачимо: провокації з боку РФ, вони їх завдавали постійно. Сьогодні була масована провокація (обстріл поблизу Станиці Луганської) - ред.). Яка у них мета? Мета - щоб ми почали військовим шляхом відповідати. Для того, щоб нас обвинуватити в тому, що ми маємо причетність - що вони хотіли б, щоб розгорнулося на нашій території", - заявив Данілов в ефірі програми "Право на владу.

Він додав, що у Раді національної безпеки та на рівні президента є чудове розуміння стану армії.

"Вона абсолютно готова, мотивована, вона розуміє, що їй потрібно робити", – сказав Данілов.

Також, за словами секретаря РНБО, те, що " Україна отримала переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, охолоджуватиме запал Росії вести повномасштабну війну" .

Відповідаючи на запитання про те, чи ставитиме Україна питання щодо правомочності гарантій Будапештського меморандуму, Данілов відповів, що " у разі, якщо (західні партнери – ред.) їх нададуть Україні, то буде добре, якщо ні, то Україна має куди кращі гарантії як армія, суспільство та національний опір ".

"Вони зараз не дивитимуться на те, що було раніше. Ми розуміємо, де і в якому стані ми знаходимося, у нас є сили захистити нашу країну і прибрати звідси тих, хто має бажання розхитувати нашу країну зсередини", - зазначив він.

"Будапештським меморандумом треба було починати займатися у 2014 році... Чи можемо ми до нього повернутися? Чи повинні ми?... Там стоять підписи президентів, прем'єр-міністрів великих країн. Чи відмовлятимуться вони від них – я не можу сказати, тому що в мене такої відповіді немає", - додав він.