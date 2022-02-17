В Одесі чоловік влаштував у кафе погром із сокирою

В Одесі патрульний Дмитро Петюк затримав чоловіка, який увірвався в кафе з сокирою і почав навколо все трощити, повідомляє УНІАН.

За даними пресслужби Управління патрульної поліції в Одеській області, у інспектора Петюка був вихідний день і ввечері він відпочивав з друзями в одному з розважальних закладів міста.

"У приміщення забіг агресивний п'яний чоловік з сокирою. Він погрожував громадянам і почав сокирою трощити столи. Дмитро відразу відреагував - за допомогою небайдужих громадян роззброїв і затримав зловмисника" , - розповіли в прес-службі.

Надалі затриманий був переданий слідчо-оперативній групі, яка дасть правову кваліфікацію діям чоловіка.