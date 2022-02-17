Лондон спростив візові правила для українських родичів британських громадян

Велика Британія тимчасово пом’якшує візові правила для родичів британських громадян, які виїжджають з України, оскільки уряд продовжує закликати їх покинути країну через побоювання російського вторгнення, повідомляє Українська правда.

Найближчі родичі громадян Британії, які подають заяву на отримання візи через сімейний міграційний шлях Британії, звільняються від збору за заявку, і їм не потрібно відповідати вимогам схеми щодо мінімального доходу та володіння англійською мовою.

Звільнення поширюється на подружжя, цивільних або неодружених партнерів, а також дітей віком до 18 років, батьки яких не є британцями.

Рішення, офіційно підтверджене в четвер, було прийнято міністром внутрішніх справ Пріті Патель наприкінці минулого тижня після того, як Міністерство закордонних справ Британії рекомендувало не їздити в Україну і закликало своїх громадян покинути країну якомога швидше через побоювання нового російського вторгнення.

Міністерство внутрішніх справ також надає пріоритет заявам на отримання паспортів, поданих громадянами Британії в Україні, а урядовці зв’язуються з людьми, які мають право на отримання віз, щоб прискорити їх розгляд.

За оцінками, в Україні проживає до 5000 громадян Британії, багато з яких мають бізнес або сім’ї, і, швидше за все, відкладають рішення про від’їзд на останній момент.

Посол Британії Мелінда Сіммонс залишається в Києві з невеликою командою дипломатів, хоча деякі функції посольства в якості запобіжного заходу передано до Львова.