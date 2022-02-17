Вітер знеструмив Львівську область та валив цегляні паркани

У четвер, 17 лютого, через сильні пориви вітру без світла залишилися відразу 162 населені пункти у Львівській області, повідомляє Вести.

Як заявили місцеві енергетики, внаслідок стихії знеструмлено 32 лінії електропередач напругою 6-10 кВ повністю та 12 частково. Відновлюють електроживлення 52 бригади із 223 працівників ПрАТ "Львівобленерго". До аварійних робіт задіяли 78 одиниць техніки.

Без світла залишились населені пункти:

Південного РЕМ (Стрийська, Дрогобицька, Бориславська, Сколівська част.);

Карпатського РЕМ (Старосамбірська, Самбірська, Турківська част.);

Центрального РЕМ (Жидачівська, Перемишлянська, Пустомитівська част.);

Західного РЕМ (Городоцька, Мостиська, Жовківська част.);

Східного РЕМ (Золочівська, Буська част.);

ЛМЕМ (Жовківська, Пустомитівська част.).

Судячи зі слів синоптиків, у Львівській області пориви вітру сягали 25-30 м/с. При цьому, як зазначають місцеві жителі, вітер не лише валив дерева (до цього в Україні вже звикли), а й навіть огорожі та огорожі з цегли та бетону. У самому Львові пориви вітру навіть збивали ліпнину з будинків.