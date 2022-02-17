У штабі ООС оцінили воєнну ситуацію на Донбасі

Ситуація в зоні проведення Операції Об'єднаних сил залишалася напруженою протягом 17 лютого, але повністю контрольована, Об'єднані сили перебувають у постійній бойовій готовності. Про це заявив головнокомандувач ООС Олександр Павлюк, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ситуація в зоні проведення Операції Об'єднаних сил залишається напруженою протягом усього дня (17 лютого - ред.), але вона контролюється... Об'єднані Сили перебувають у постійній бойовій готовності. На будь-які дії, які будуть здійснені з боку агресора відповідатимуть чітко та рішуче. Вогонь у відповідь застосовується лише тоді, коли є загроза військовослужбовцям та всі способи припинити вогонь супротивника за допомогою моніторингової місії ОБСЄ вичерпані" , - заявив Павлюк в ефірі програми "Право на владу" у четвер.

Він також додав, що наразі не спостерігається ознак просування незаконних збройних формувань ОРДЛО у бік України.

"Ймовірності повномасштабного вторгнення в Україну ми зараз не бачимо. Це провокація та гра м'язами" , - сказав Павлюк.

Він додав, що протягом доби 17 лютого на Донбасі було зареєстровано 50 обстрілів, 41 із них із забороненого Мінськими угодами озброєння – артилерія та міномети.