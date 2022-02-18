Заявки на прокачування газу через Україну виросли

Заявки на прокачування газу через газотранспортну систему України зросли станом на п'ятницю, 19 лютого, у 1,6 раза. Про це свідчать дані оператора української ГТС, німецької Gascade та майданчика аукціонів GSA Platform, повідомляє Лента.Ру.

Зазначається, що газопровід Ямал-Європа продовжує працювати в режимі реверсу. Номінації на прокачування палива через газовимірювальні станції «Суджа» та «Збереження» з боку Росії, за даними на 17 лютого, становлять 50,6 мільйона кубометрів, а на 18 лютого — вже 83,6 мільйона кубометрів газу. При цьому наголошується, що дана інформація не є остаточною і може змінитися.