З'явився фейк про підготовку наступу ЗСУ на "ДНР"

Так звана розвідка "ДНР" заявила про плани Збройних сил України нібито захопити окуповані території Донбасу за чотири дні. Водночас головнокомандувач ЗСУ попередив про провокацію та запевнив, що всі дії українських військових мають лише оборонний характер, повідомляє Обозреватель.

Російський пропагандистський "Перший канал" показав сюжет, у якому фігурує один із окупантів. Також у ньому стверджується, що Україна нібито планує використати артилерію та безпілотники для атаки.

У сюжеті стверджують, що в існуванні такого плану немає сумнівів, посилаючись на деякі документи, які їм показав так званий начальник розвідки "ДНР".

"Перше ударне угруповання – оперативно-тактична група "Південь". Планується вздовж узбережжя Азовського моря, потім на Холодне, Кумачеве, тим самим блокують вихід на Азовське море. Потім прямують до Донецька і продовжується наступ до району Красного Луча" , – заявив терорист.

Також він додав, що допоміжний удар нібито планується на Луганському напрямку.

Нібито план наступу ЗСУ. Джерело: кадр із "Першого каналу"

Водночас головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступив із офіційною заявою, в якій спростував будь-які плани українських військових наступати на Донбасі.

"Наші дії мають виключно оборонний характер. ЗСУ неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права і не планують жодних наступальних операцій або обстрілів мирних жителів" , – підкреслив він.

Головнокомандувач додав, що українська сторона поінформувала міжнародні організації щодо підготовки провокації проти Києва.

Також він нагадав, що відповідальність за ситуацію на окупованих територіях Донбасу несе країна-окупант, зокрема – Росія.