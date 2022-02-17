Франція виводить війська з Малі

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що французькі війська залишать Малі після дев’яти років бойових дій, повідомляє Укрiнформ.

Згідно з матеріалами BBC, Макрон заявив, що це рішення було прийняте після розриву дипломатичних відносин та зростання ворожої риторики з боку військової хунти Малі. Французький контингент перебував у країні з 2013 року, ведучи бойові дії проти ісламістських угруповань.

«Ми не можемо залишати наші війська, аби вони діяли із самопроголошеною владою, чию стратегію та приховані цілі ми не знаємо» , - заявив Макрон на пресконференції.

Також він додав, що це рішення не пов’язане з визнанням поразки військової операції. Макрон зазначив, що контингент, який був у Малі, перебазується та продовжить бойові дії проти ісламістів в інших країнах у регіоні, зокрема у Нігері.

ЗМІ відзначає, що в регіоні Сахель у Західній Африці наразі присутні майже 5000 французьких військових, майже половина з них – у Малі. Вони беруть участь в операції «Бархан», мета якої – боротьба з ісламістськими угрупованнями.

Зазначається, що відносини між Францією та Малі погіршилися після військового перевороту в країні у серпні 2020 року. Зокрема минулого року малійська хунта почала тісну співпрацю з російськими найманцями з ПВК «Група Вагнера», яку звинувачують у воєнних злочинах на Донбасі, а також Близькому Сході та в Африці.