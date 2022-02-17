Венедіктова відреагувала на скандальні заяви Киви та Монтян

Антиукраїнські висловлювання Іллі Киви та Тетяни Монтян не залишаться без уваги правоохоронних органів.﻿ Про це заявила Ірина Венедіктова, повідомляє УНІАН.

"Жодні висловлювання, тим більше які виходять у публічному просторі і від публічних осіб без уваги правоохоронних органів не лишаються" , - сказала вона в ефірі програми "Право на владу".

Раніше нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива після того, як утік до Іспанії на тлі загрози повномасштабного наступу Росії, заявив, що "зробить усе, щоб країна відродилась".

Скандальний депутат раптом згадав, що він – громадянин України, водночас заявив, що "любить і поважає Росію".

"Я люблю і поважаю Росію, проте я громадянин України та українець за національністю! Я народився і мої діти народилися на цій землі, у ній лежать мої предки, настане час – і я ляжу поруч з ними" , - висловився нардеп.

Російська Федерація долучила до засідання Ради Безпеки ООН одіозну проросійську діячку Тетяну Монтян.

Монтян заявила, що Київ ніколи не збирався виконувати Мінські угоди, а лише брав перерву, щоб зміцнити армію і спробувати відбити самопроголошені "ЛНР" та "ДНР" силою.

"Вони не те що не хочуть розмовляти з республіками, вони не хочуть розмовляти й з громадським суспільством всередині країни" , - сказала Монтян.

Також вона назвала Україну "колонією колективного Заходу" на Радбезі ООН.