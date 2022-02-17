Шість країн в ООН закликали Росію не визнавати "ЛДНР"

Франція, Німеччина, Ірландія, Естонія, Албанія та Норвегія під час засідання Ради безпеки ООН у четвер звернулися до Росії із закликом не визнавати так звані "Донецьку та Луганську народні республіки", повідомляє Корреспондент.

З відповідною заявою виступив представник Франції Ніколя де Рів'єра. Він наголосив, що такий крок суперечить мінським угодам.