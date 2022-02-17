Сенатор США хоче зірвати ухвалення резолюції солідарності з Україною

Сенатор-республіканець Ренд Пол, який раніше активно підтримував Дональда Трампа, заявив, що має намір заблокувати прийняття за швидкою процедурою в Сенаті символічної двопартійної резолюції на підтримку України та засудження дій Росії, повідомляє Укрінформ.

Як пише The Hill, про це законодавець заявив у четвер, перед голосуванням у верхній палаті Конгресу.

«Ми маємо деякі поправки до цього (документа – ред.). Ми вважаємо, що в цій резолюції ніщо не має тлумачитися як санкціонування війни, і ніщо в цій резолюції не має тлумачитися як дозвіл на використання військ в Україні», – заявив республіканець.

Він зазначив, що запропонував поправки авторам документа в середу ввечері, але вони були відхилені. Пол також сказав, що виступить проти швидкого ухвалення резолюції, якщо вона не включатиме його поправки.

За процедурою, швидке прийняття резолюції потребує голосу кожного сенатора. Тим часом, однопартієць Пола, сенатор Роб Портман заявив, що проводить переговори зі своїм колегою.