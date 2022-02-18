У метро Києва один пасажир намагався вистрілити в іншого

Конфлікт спалахнув між пасажирами на платформі в метро Києва. Один з чоловіків був озброєний, повідомляє УНІАН.

За даними пресслужби столичної поліції, інцидент стався 17 лютого на станції метро "Харківська". Між двома пасажирами стався конфлікт, але один з них виявився озброєний.

"Сьогодні, 17 лютого, в поліцію Києва від чергової станції метро "Харківська" надійшло повідомлення про те, що між двома пасажирами виник конфлікт і в одного з них є зброя. На місце прибув наряд управління поліції в метрополітені" , - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відібрали у чоловіка пістолет та затримали обох чоловіків. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Слідчі з'ясовують обставини інциденту, опитують свідків та очевидців інциденту.