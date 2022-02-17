У ЗСУ прокоментували понтонний міст в Білорусі

У ЗСУ відреагували на понтонний міст в Білорусі, який звели за два дні. Його зафіксували супутники американської розвідки, повідомляє Сьогодні.

Про це йдеться в заяві командувача ООС, генерал-лейтенанта ЗСУ Олександр Павлюка в програмі "Право на владу".

Він зазначив, що зведення понтонного моста на кордоні в Білорусі, є не більше, ніж провокацією і грою м'язами.

"Чергова провокація і гра м'язами. Більше в тому напрямку (білоруському — Ред.) нічого не бачу" , — сказав Павлюк.

Чому на Донбасі почастішали обстріли?

Відразу кілька джерел у Міноборони розповіли "Сьогодні", що у відомстві не розцінюють сьогоднішню ескалацію як початок вторгнення, проте розцінюють як початок провокацій.