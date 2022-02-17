Ще одна українка провалила допінг-тест на Олімпіаді

В української бобслеїстки Лідії Гунько, який бере участь в Олімпійських іграх 2022 в Пекіні, виявили позитивний результат допінг-тесту. Вона стала другою спортсменкою з України, яка попалася на цьому, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Згідно з інформацією Міжнародного агентства тестування (ITA), в аналізі Українки виявили "метаболіт дегідрохлорметил-тестостерону 4α-хлор-18-нор-17β-гідроксиметил, 17α-метил-5α-андрост-13-ен-3α-ол (LTM M3)". Речовина внесена до забороненого списку Всесвітнього антидопінгового агентства.

Зразок був зібраний ITA під управлінням органу з тестування та управління результатами Міжнародного олімпійського комітету (МОК) під час змагального антидопінгового контролю 14 лютого 2022 року в Яньцині.

Зараз українку поінформували про результат тесту і тимчасово відсторонили від змагань до вирішення питання відповідно до світового антидопінговим кодексом і антидопінговими правилами МОК, застосовними до Зимових Олімпійських ігор в Пекіні 2022 року.

"Це означає, що спортсмену заборонено брати участь у змаганнях, тренуваннях, тренуваннях або в будь-якій діяльності під час Зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні" , - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що спортсменка має право оскаржити накладення тимчасового відсторонення в Спортивному арбітражному суді - антидопінговому відділі (CAS ADD). Також вона має право запросити аналіз проби Б.