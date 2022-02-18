Словенія відмовилася надавати зброю Україні

Міністр оборони Словенії Матей Танін заявив, що його країна вирішила не постачати в Україну зброю, повідомляє Новое время.

За інформацією місцевих ЗМІ, міністр зазначив, що Словенія готова постачати лише товари подвійного призначення, серед яких, зокрема, пересувні кухні та намети, що обігріваються.

Раніше міністри оборони Естонії, Латвії та Литви зробили спільну заяву про допомогу Україні в умовах ескалації з боку РФ. Так, для України передбачені зенітно-ракетні комплекси Stinger із ракетами класу «земля-повітря» від Литви та Латвії. Також цього тижня Естонія передала Києву третину своїх протитанкових ракетних комплексів Javelin.