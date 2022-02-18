Списання коштів на потреби ЗСУ: українців попередили про черговий фейк

Українців попередили про чергову фейкову новину, що шириться у мережі, щодо можливості уряду списати кошти з банківських карток на потреби ЗСУ, повідомляє УНІАН.

"Обережно, фейк! "DDoS-атаки на сайти банків України - "тестування урядом країни обмеження об’єму грошових коштів населення для передачі їх військовим". Таку дезінформацію поширює фейковий Telegram-канал від імені "Національного корпусу"" , - інформує у Telegram-каналі Центр протидії дезиінформації..

Посилаючись на дані Національного корпусу, у Центрі зазначили що вищезгаданий акаунт фейковий.