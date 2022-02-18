Amazon та Visa усунули розбіжності між собою

Найбільший у світі інтернет-магазин Amazon помирився з однією з головних міжнародних платіжних систем Visa, відмовився від планів санкцій у відповідь щодо неї та продовжить приймати платежі, що здійснюються випущеними нею картами, в повному обсязі, повідомляє Лента.Ру.

Згідно з матеріалами CNBC, компанії врегулювали конфлікт, який вибухнув кілька місяців тому через те, що Amazon вважав встановлений Visa розмір комісії за еквайринг надмірним. У відповідь інтернет-ретейлер ввів власну комісію при оплаті покупок картками Visa для користувачів в Австралії та Сінгапурі, а також пригрозив, що перестане приймати до оплати картки Visa у Великій Британії.

В результаті компаніям вдалося домовитися та усунути розбіжності. Конкретні параметри угоди не розкриваються. Також невідомо, чи погодилася Visa зменшити розмір комісії при оплаті покупок на Amazon.

Традиційні платіжні системи, насамперед Visa та Mastercard, все частіше стикаються з конкуренцією з боку нових технологічних рішень та сервісів, які забезпечують можливість оплати товарів та послуг в інтернеті без використання банківських карток. Це змушує їх підвищувати комісії при спробі максимізувати власні доходи.