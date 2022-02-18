Сценарій кібератак проти України взято з методичок РФ - Пентагон

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що розвідувальне відомство США продовжує оцінювати недавні кібератаки на українські державні сайти та банки, однак їх "сценарій взято з російських методичок", повідомляє УНІАН.

"Стосовно підтвердження того, що за цим стоїть Росія, ми, як розвідувальне відомство, продовжуємо оцінювати, те, що там сталося. Але я хотів би просто вказати вам... вказати вам, що це сценарій, взятий з російських методичок" , – цитує прес-служба Пентагону заяву Ллойда на брифінгу у Брюсселі.

"Ви знаєте, ми очікуємо побачити перед будь-якою атакою кібератаки, дії під помилковим прапором, посилення риторики в інформаційному просторі, і ми починаємо бачити все більше і більше цього" , - додав глава Пентагону.

Ллойд зазначив, що відповіді на кібератаку з боку Штатів не буде, поки вона не зачепить США або елементи НАТО.