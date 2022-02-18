Міноборони РФ стверджує, що продовжує відводити війська

Міністерство оборони Росії повідомило, що на територію Чечні до пункту постійної дислокації, прибув перший ешелон з військовими та технікою, що брали участь у "навчаннях" в окупованому Криму, повідомляє Дзеркало тижня.

Також Міноборони країни-агресора заявляє про повернення на місця постійної дислокації частин, що проводили навчання у Брянській та Курській областях.

Надалі очікується прибуття на місця дислокації частин, які зараз перебувають на території Білорусі і беруть участь у навчаннях "Союзна рішучість-2022".

У повідомленні йдеться, що "перевезення" танків та броньованої гусеничної техніки здійснюється залізничним транспортом на відстань близько однієї тисячі кілометрів.

Чи можна вважати дані переміщення росіян початком деескалації, чи вони є звичайним маскуванням ротації — поки що невідомо.

Розвідувальні спільноти союзників України на даний момент не лише не підтверджують відведення російських військ, а й констатують збільшення складу угруповання збройних сил РФ біля українського кордону. Цю інформацію напередодні підтвердив і міністр оборони України Олексій Рєзніков, пославшись на дані української розвідки.