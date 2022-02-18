Блінкен обговорив з Рау візити глави МЗС Польщі до Києва та Москви

Держсекретар США Ентоні Блінкен у четвер провів телефонну розмову з главою МЗС Польщі Збігневом Рау, однією з тем розмови були нещодавні поїздки польського міністра до Києва та Москви. Про це йдеться у заяві керівника пресслужби Держдепартаменту Неда Прайса, повідомляє ТАСС.

За його словами, Блінкен "вітав зустрічі, які міністр закордонних справ провів у Києві та Москві". Держсекретар США "висловив підтримку" ініціативі Рау щодо проведення в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) "Відновленого діалогу з європейської безпеки". Рау є нині чинним головою ОБСЄ.

У документі йдеться, що Блінкен і Рау заявили про "прихильність до суверенітету та територіальної цілісності України, а також про готовність до стримування та захисту від подальшої російської агресії". Блінкен "висловив вдячність міністру закордонних справ за сприяння Польщі громадянам США, які залишають Україну".