Держдеп назвав умову повернення посольства США до Києва

У Державному департаменті США повідомили, що американське посольство США в Україні не буде повертатися до Києва до зниження рівня ескалації з боку Російської Федерації.﻿ Про це розповів речник Держдепартаменту США, повідомляє УНІАН.

Наразі посольство США в Україні працює у місті Львові.

"Немає планів щодо повернення посольства до Києва поки Росія продовжує агресивні дії і нарощування військ як всередині, так і навколо України" , - сказав спікер Держдепартаменту США.

Раніше повідомлялось, що посольство США в Україні може повернутися до Києва вже до початку весни.