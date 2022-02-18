Кім Чен Ин відправив у табори садівників через квіти

У Північній Кореї садівників відправили до виправних таборів через те, у них не розцвіли червонії бегонії до дня народження покійного лідера Кім Чен Іра. Через пандемію у працівників виникли проблеми з підвезенням палива до теплиць, де вирощують улюблені квіти лідера – сорт "Кімченірія", повідомляє Обозреватель.

Пам'ятна подія відзначається 16 лютого і відома у країні під назвою "День сяючої зірки". Як пише Mirror, захід відбувся і у 2022 році перед монументом Кім Чен Іру в місті Самчжієн (провінції Янгандо), проте не в такому масштабі, як передбачалося.

Цього року влада країни традиційно замовила тисячі квітів, оскільки з них, як правило, створюють вуличні композиції. Але фермери не змогли впоратися із завданням. Через складнощі з подачею палива температура в теплицях була занадто низькою і бегонії не встигли розпуститися в строк, що засмутило чинного лідера Кім Чен Ина.

Сорт "Кімченірія" вивели спеціально

Після цього садівників засудили до покарання у вигляді трьох-шість місяців перебування у трудових таборах. Співробітників ферми викликали щодня для звіту про стан квітів. Їх звинуватили у зневажливому ставленні до рослин.

Зазначимо, проблеми з вирощуванням бегоній були й раніше, тому відомі випадки, коли квіти замовляли із Китаю.

Відомо, що багаторічний сорт бегоній "Кімченірія" був спеціально виведений в 1988 році японським ботаніком Камо Мототеру на замовлення північнокорейської влади на честь дня народження Кім Чен Іра. Яскраво-червона квітка, за задумом автора, символізує мудрість, любов, справедливість та мир.

Червоні бегонії традиційно використовують у день народження покійного Чен Іра

День народження Кім Чен Іра – одне з найважливіших свят у Північній Кореї. Кім Чен Ір – другий вождь Корейської Народної Демократичної Республіки, син першого (Кім Ір Сена) та батько третього (Кім Чен Ина). Тіло політика виставлено на огляд у мавзолеї у Пхеньяні.