У місії ОБСЄ на Донбасі погрожували забрати автомобілі

Бойовики продовжують перешкоджати роботі місії ОБСЄ на Донбасі. Цього разу окупанти погрожували спостерігачам організації, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

За інформацією ОБСЄ, інцидент стався 16 лютого на полігоні збройних формувань біля н.п. Шимшинівки (Луганська область), де спостерігачі здійснювали патрулювання.

"До спостерігачів підійшов неозброєний член збройних формувань і попросив їх покинути полігон, заявивши, що їм не дозволяється перебувати там під час навчань з бойовою стрільбою і вони повинні попередньо узгодити це з особами, яким належить фактичний контроль" , - йдеться в повідомленні.

Після цього бойовик "погрожував забрати патрульні автомобілі в тому випадку, якщо місія спробує в майбутньому відвідати полігон без попереднього узгодження".

Спостерігачі були змушені зв'язатися зі своїм патрульним центром і покинути цей район.

В ОБСЄ зазначають, що рішуче протестують проти висунення будь-яких умов її присутності на всій території, на яку поширюється дія її мандата. Також там виступають проти неприпустимих загроз захоплення власності СММ, які не мають виправдання ні за яких обставин.