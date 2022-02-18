МВС презентувало Єдиний реєстр зброї

Міністерство внутрішніх справ презентувало Єдиний реєстр зброї єдиної інформаційної системи МВС, повідомляє Укрiнформ.

Як передає Укрінформ, презентація Єдиного реєстру зброї відбулась під час першої національної конференції з питань запобігання та боротьби з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин в усіх його проявах, яка проходила у рамках спільного проєкту ОБСЄ та МВС 15–16 лютого в Києві, інформує МВС.

На конференції учасники обговорили питання консолідації зусиль для сприяння розвитку ефективної системи контролю зброї та протидії правопорушенням, пов’язаними зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою.

"Сьогодні Україна стикається зі значними ризиками незаконного обігу та неконтрольованого внутрішнього обігу зброї. Це пов’язано як із постачанням зброї до окупованих територій на півдні та сході нашої країни, так і випадків розповсюдження стрілецької зброї, боєприпасів та вибухівки з лінії розмежування, контрабанди зброї, перероблення травматичної зброї в бойову. Тому саме зараз наша держава потребує посиленої відповіді на незаконний обіг зброї, боєприпасів та вибухових речовин на основі стратегічного урядового підходу" , - зазначив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

Наразі, вперше за часів незалежності України, наказом МВС затверджено положення про Єдиний реєстр зброї ЄІС МВС, як підсистему єдиної інформаційної системи МВС. Команда міністерства продовжує активно працювати над його повноцінним запуском та розширенням функціоналу, поінформували у міністерстві.

"Мета реєстрації вогнепальної зброї - підтримка ефективного запобігання та розслідування злочинів. Цього можна ефективно досягти за допомогою єдиної системи, що буде однаковою для всіх міністерств та відомств, яка оновлює інформацію у реальному часі та має комплексне меню подання запитів. В цьому нам допомагають наші партнери з ОБСЄ, а також Королівська кінна поліція Канади, яка надала доступ нашим правоохоронцям до Довідкової таблиці вогнепальної зброї, що використовується Інтерполом" , - зауважив Гончаров.

Функціонування Єдиного реєстру зброї ЄІС МВС забезпечить ефективний контроль всього циклу використання зброї, прозорість процесів ліцензування, надання дозволів, придбання, володіння, перевірки та знешкодження. А автоматизація процесів інформаційного забезпечення у сфері обігу зброї, предметів та вибухових матеріалів, фіксації фактів її викрадень та втрат унеможливить корупційну складову в цій сфері.

Своєю чергою, заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко зазначив, що МВС України та всі правоохоронні органи докладають величезних зусиль для вилучення нелегальної вогнепальної зброї та зменшення її незаконного обігу.

"Для нас законодавче врегулювання порядку обігу цивільної зброї є пріоритетним питанням, оскільки ефективність правового регулювання обігу зброї впливає на безпеку не лише в середині країни, але і у всьому регіоні" , - сказав Бондаренко.

Міністерство ініціює створення профільної робочої групи для координації заходів із протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Окрім цього, з метою реалізації механізмів міжвідомчої координації на загальнонаціональному рівні з питань, що регулюють відносини у сфері обігу вогнепальної зброї, вивчається питання створення Національного координаційного органу, до складу якого можуть увійти представники силових структур, правоохоронних органів інших міністерств і відомств, громадські організації та асоціації.

Важливим аспектом також залишається запровадження новітніх інструментів взаємодії та обміну інформацією з іноземними країнами, міжнародними партнерами, організаціями: Interpol, Europol, Eurojust, Frontex для посилення боротьби з транскордонною злочинністю у сфері незаконного обігу зброї.