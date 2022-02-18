Половина українців "за" вихід із "Мінська" у разі визнання "ЛДНР" Росією

Україна має вийти з Мінських угод, якщо президент Російської Федерації Володимир Путін визнає незалежними державами тимчасово окуповані території України (ОРДЛО) — таку ідею підтримали 55% учасників проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» опитування, повідомляє Укрiнформ.

“55% опитаних вважають, що Україна повинна вийти з Мінських угод, якщо Росія визнає так звані ДНР і ЛНР незалежними державами. 24% – проти, 21% – не визначилися з цього приводу. За вихід з Мінських угод за згаданих умов виступає відносна більшість населення, незалежно від регіону проживання та віку” , - зазначили організатори опитування.

За їхніми даними, лише в електоральному розрізі помітна різниця в оцінці такого розвитку подій: відносна більшість опитаних виборців партій «Опозиційна платформа – За життя» та «Наші» або проти виходу з Мінських домовленостей, або ж вагаються з відповіддю.

Опитування проводилося 16-17 лютого 2022 року серед громадян віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та частини Донецької та Луганської областей. Вибіркова сукупність: 1722 респонденти. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%.