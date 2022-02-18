У Нідерландах через шторм скасували рух поїздів

У Нідерландах 18 лютого з 14.00 скасовано рух поїздів через шторм "Юніс", який, за прогнозами, сьогодні обрушиться на країну, повідомляє Укрiнформ.

"Через шторм "Юніс" завтра (18 лютого - ред.) з 14.00 не виконуватимуться внутрішні та міжнародні рейси" , - поінформувала у четвер NS (Нідерландська залізниця).

Зазначається, що заходи вживаються задля безпеки пасажирів та персоналу.

NS також радить мандрівникам уважно стежити за прогнозом погоди при плануванні поїздок та по можливості не вирушати в сьогодні в дорогу.

Раніше, у Німеччині ураган "Іленія" паралізував залізничне сполучення.