У США завважали хитрощами відведення військ РФ від України

США отримали розвіддані про те, що оголошене Росією відведення військ від кордону з Україною було навмисними хитрощями, аби ввести в оману Сполучені Штати та інші світові держави, повідомляє Лента.Ру.

Як пише The Washington Post з посиланням на чотири анонімні джерела в американських і європейських структурах влади, у Вашингтоні вважають, що заяви Росії про повернення військ з навчань до місць постійної дислокації «можуть бути частиною кампанії дезінформації, покликаної ввести в оману».