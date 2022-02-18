Байден скликає зустріч з лідерами ЄС та НАТО через Україну

Президент США Джо Байден організує зустріч із главами країн ЄС та НАТО для обговорення ситуації навколо України. Про це заявили в офісі прем’єр-міністра Канади, повідомляє "Интерфакс".

"Прем'єр-міністр візьме участь у зустрічі, організованій президентом США Джо Байденом, з лідерами Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Сполученого Королівства, Європейського Союзу та НАТО, щоб обговорити Україну" , - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті прем'єра Канади .