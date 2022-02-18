Майже 3 тисячі українців отримали фейкові COVID-сертифікати: СБУ накрила ще дві "схеми"

Служба безпеки України у ході комплексних заходів щодо протидії системним загрозам у сфері охорони здоров’я громадян України цього тижня викрила ще 2 схеми фальшувань міжнародних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19. Цього разу – на Черкащині та у Рівному, повідомляє УНІАН.

За даними прес центра﻿ СБУ, понад рік сімейні лікарі однієї із поліклінік на Черкащині вносили щомісяця до електронної системи охорони здоров'я eHealth до 100 фейкових записів про вакцинацію громадян без проведення щеплення. Такий "бізнес" дозволив заробити зловмисникам майже 2,5 млн грн.

За даними слідства, організувала схему головна медична сестра однієї із міських поліклінік регіону, вона залучила до оборудки ще декількох медпрацівників та лікарів.

"Клієнтів" знаходили серед відвідувачів медичного закладу, які мали певні застереження щодо щеплення. Таким пацієнтам пропонували просте рішення: сплатити 2 тис. грн і отримати сертифікат, оминувши процедуру вакцинації.

Після отримання коштів сімейний лікар вносив персональні дані начебто вакцинованих осіб у журнали реєстрації та до електронної системи охорони здоров'я "eHealth".

Наразі планується повідомлення зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

У Рівному схему підробки сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 організував сімейний лікар однієї з амбулаторій області. Він поставив на "конвеєр" виготовлення підробок. Щодня 5-10 українців отримували сертифікат про вакцинацію без проведення щеплення. Це забезпечувало йому додатковий дохід від оборудки у 500 тис. грн щомісяця.

За матеріалами слідства, для пошуку "клієнтів" лікар долучив на партнерських умовах знайомого. Його спільник працював на залізниці і це дозволяло йому підтримувати постійний потік бажаючих отримати фейковий сертифікат про вакцинацію.

За це організатор сплачував "колезі" 25% з кожної оборудки. З "клієнтів" брали від 1400 до 2000 тис. грн за фальшивку.

Правоохоронці затримали медика у його робочому кабінеті під час отримання чергової "винагороди" за підроблений сертифікат.

Наразі лікарю оголошено про підозру за ч. 4 ст. 354 (підкуп), ч. 2 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється на коп’ютерах) Кримінального кодексу України.