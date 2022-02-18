Більшість українців підтримують інтеграцію до ЄС та НАТО
Більшість українців підтримують інтеграцію до Європейського Союзу та НАТО. Про це свідчать дані всеукраїнського соціологічного дослідження на тему «Україна на тлі загроз», проведеного експертно-аналітичним центром «Інститут Горшеніна», повідомляє Укрiнформ.
Так, 53,4% респондентів вважають, що Україні слід обрати напрямком інтеграції Європейський Союз.
Водночас лише 12,3% українців висловили думку, що країні слід обрати для інтеграції Митний союз.
Понад чверть респондентів (26,5%) вважають, що напрямком інтеграції України не повинен бути ані Євросоюз, ані Митний союз.
Якби сьогодні проводився референдум про вступ України до НАТО, більшість громадян (54,1%) проголосували б за інтеграцію в Альянс.
При цьому 27,9% проголосували би проти вступу в НАТО.
Відмовилися від відповіді на це запитання або не змогли її обрати 11,0%, а 7,0% респондентів не голосували б на цьому референдумі взагалі.
Опитування проводилося з 2 по 14 лютого методом особистих інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондентів.
Усього було опитано 2000 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України (без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій Донецької та Луганської областей, АР Крим та міста Севастополь) за квотами: регіон і місце проживання, тип населеного пункту, стать і вік респондентів.
Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,2%.