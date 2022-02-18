Більшість українців підтримують інтеграцію до ЄС та НАТО

Більшість українців підтримують інтеграцію до Європейського Союзу та НАТО.﻿ Про це свідчать дані всеукраїнського соціологічного дослідження на тему «Україна на тлі загроз», проведеного експертно-аналітичним центром «Інститут Горшеніна», повідомляє Укрiнформ.

Так, 53,4% респондентів вважають, що Україні слід обрати напрямком інтеграції Європейський Союз.

Водночас лише 12,3% українців висловили думку, що країні слід обрати для інтеграції Митний союз.

Понад чверть респондентів (26,5%) вважають, що напрямком інтеграції України не повинен бути ані Євросоюз, ані Митний союз.

Якби сьогодні проводився референдум про вступ України до НАТО, більшість громадян (54,1%) проголосували б за інтеграцію в Альянс.

При цьому 27,9% проголосували би проти вступу в НАТО.

Відмовилися від відповіді на це запитання або не змогли її обрати 11,0%, а 7,0% респондентів не голосували б на цьому референдумі взагалі.

Опитування проводилося з 2 по 14 лютого методом особистих інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондентів.

Усього було опитано 2000 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України (без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій Донецької та Луганської областей, АР Крим та міста Севастополь) за квотами: регіон і місце проживання, тип населеного пункту, стать і вік респондентів.

Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,2%.