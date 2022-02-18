Лідери США та Італії обговорили антиросійські санкції

Лідери США та Італії обговорили антиросійські санкції

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі провели телефонні переговори, під час яких обговорили поточну ситуацію навколо України, повідомляє Корреспондент.

"Лідери розглянули поточну дипломатичну в﻿заємодію та заходи зі стримування, які вживаються у відповідь на тривале нарощування російських сил на кордонах України", - йдеться в заяві прес-служби Білого дому.

Також співрозмовники висловили готовність запровадити проти Росії серйозні санкції, якщо вона наважиться на ескалацію.

"Вони підтвердили відданість суверенітету та територіальній цілісності України, а також готовність зробити так, що Росія зазнає серйозних економічних витрат у разі подальшого вторгнення в Україну", - інформує американська адміністрація.
Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics