В Германии не верят заявлениям РФ об отводе войск

Міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт закликала не надто довіряти Росії у поточній ситуації навколо України, повідомляє Корреспондент.

"Ми бачили, що цього тижня з'явилися перші ознаки того, що російська сторона готова сприяти деескалації. Але ці слова не слід сприймати наївно: тепер за цими словами повинні бути дії, причому дії, які дійсно сприяють деескалації" , - заявила вона на другий день засідання міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

Попри заяви Москви про відведення військ від українських кордонів, уряд ФРН "на підставі наявної інформації" наразі не може встановити, що це справді сталося, повідомила Ламбрехт. На її думку, "поки що є тільки слова, жодних дій поки що немає", але вони "мають негайно початися".

Коментуючи прагнення України увійти до складу НАТО, глава оборонного відомства Німеччини сказала, що кожна держава повинна мати можливість самостійно вирішувати, чи подавати заявку на членство в Альянсі. Водночас вона зауважила, що вступ до НАТО нових членів вимагає виконання ними певних умов і що це тривалий процес.