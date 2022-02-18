Сенат США ухвалив резолюцію щодо підтримки України

Сенат Конгресу США повного складу у четвер одноголосно ухвалив резолюцію на підтримку України, повідомляє ТАСС.

"Прийнята резолюція має дуже велике значення" , - зазначив лідер демократичної більшості в Сенаті Конгресу США Чак Шумер (від штату Нью-Йорк).

На його думку, схвалення документа означає, що американські законодавці від обох партій "єдині у прагненні захистити Україну".

Резолюції Палати представників та Сенату, які приймаються окремо в кожній палаті Конгресу, не мають юридичної сили та мають рекомендаційний характер. Таким чином законодавці висловлюють свою позицію з того чи іншого питання, а виконавча гілка влади має право ігнорувати такі документи.

Як випливає із тексту резолюції, сенатори виступають на підтримку "зусиль влади України щодо відновлення територіальної цілісності". У зв'язку з цим законодавці пропонують Вашингтону "надавати політичну, дипломатичну та військову підтримку" Києву щодо цих зусиль. Це має включати додаткові поставки Києву озброєнь, йдеться в документі.

Законодавці також пропонують адміністрації президента США Джо Байдена "у разі будь-якого подальшого вторгнення або шкідливих дій з боку Росії, що підривають суверенітет України, використати всі наявні інструменти, щоб змусити РФ зазнати значних витрат і для відновлення миру в Європі".

Резолюція опублікована на сайті сенатора Джин Шахін (демократ від штату Нью-Гемпшир), яка є одним із авторів цієї ініціативи. Підсумковий текст документа відрізняється від того, що спочатку пропонувала схвалити група сенаторів. У фінальній версії, зокрема, є таке доповнення:

"Ніщо в цій резолюції не слід тлумачити як оголошення війни чи дозвіл на застосування військової сили проти Російської Федерації або як дозвіл на введення збройних сил Сполучених Штатів в Україну".

Як повідомила газета Politico, на внесенні цих поправок наполіг у четвер сенатор Ренд Пол (республіканець від штату Кентуккі). Він заявляв, що інакше заблокує прийняття документа.