Рятувальники повідомили про наслідки обстрілу Станиці Луганської

Рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій учора ввечері перевірили низку повідомлень про пожежі у Станиці Луганській, які виникли внаслідок обстрілу, повідомляє Корреспондент.

За даними пресслужби відомства, станом на 23:00 на вулиці Магістральній в одному житловому будинку в результаті обстрілу зруйновано перекриття будівлі, вибито скло у восьми вікнах. Постраждалих немає.

В іншому будинку на цій же вулиці зруйновано перекриття та покриття, частково зруйновано фронтон будівлі, вибито скло у восьми вікнах. Також унаслідок влучення снаряда в газопровід сталося загоряння покрівлі на площі 4 кв. Обійшлося без жертв.

На вулиці Бузковій біля нежитлового будинку було перебито газопровід, стався витік газу (без горіння). Навпроти цього будинку у будівлі було пошкоджено фасад та вибито скло у трьох вікнах. Також ніхто не постраждав.

Водночас, інформація про пожежу в ще одному будинку на вулиці Магістральній та будинку на вулиці Ватутіна не підтвердилася.